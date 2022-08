Klacht tegen plannen van Sint-Niklaas om zwembadsite te verkopen

Sint-Niklaas bouwt een volledig nieuw zwembad op een andere locatie dan het huidige zwembad Sinbad. Het nieuwe zwembad moet normaal in september 2024 open gaan. Het stadsbestuur van Sint-Niklaas hoopt om dan de terreinen van het oude zwembad te verkopen voor ongeveer 5 miljoen euro. Zo wil de stad de oplopende kosten, door hogere lonen en energieprijzen, proberen te drukken. Maar dat kan niet zo maar, zegt oppositiepartij Vooruit. "Als het nieuwe zwembad opent, wil het stadsbestuur het oude zwembad sluiten", zegt Kris Van der Coelden van Vooruit. "Daar zijn we het niet mee eens. Wij vinden dat er in Sint-Niklaas plaats is voor 2 zwembaden. Dus zouden we daar graag een discussie over voeren. Bovendien zegt de Vlaamse Overheid dat er in een verkiezingsjaar, zoals 2024, geen belangrijke beslissingen genomen mogen worden. Vandaar dat we dus een klacht hebben ingediend."

Het Agentschap Binnenlands Bestuur moet zich nu over de klacht van de oppositie buigen. Begin november volgt er een beslissing.