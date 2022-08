Knalfuif voor mensen met een beperking is opnieuw een gigantisch succes op de Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten is een avondfestival maar deze fuif ging door in de namiddag, en dat was dit jaar, gelet op de extreme temperaturen, niet eenvoudig. “Wij waren inderdaad op alles voorbereid bevestigt Thimothy Heyninck. “Ons festivalplein is een grote open ruimte zonder schaduwrijke plekjes. Daarom werd ons hitteplan uitgerold. We hebben een reeks tenten gehuurd die voor de nodige schaduw zorgen en net als ’s avonds staan er op strategische plaatsen watervernevelaars en delen we ongelimiteerd gekoeld drinkwater uit. Ook zaterdag tijdens de kindernamiddag met K3 en #LikeMe nemen we dezelfde maatregelen”, besluit de voorzitter.