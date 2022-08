"Behandel mijn kinderen niet als dieren": klachtenmails aan Russisch militair parket brengen wantoestanden aan het licht

Een van de klachten komt van de ouders van een 20-jarige militair Mikhail. Uit hun mail blijkt dat ze erg ontevreden zijn over de gang van zaken. "Toen ik met mijn zoon belde, zei hij dat ze hem meenamen op een oefening. Later bleek het om een oorlog te gaan. Ze verbleven er in tenten, konden zich helemaal niet wassen. Hij moest droge rantsoenen eten en kreeg slechts de helft van een portie. Er was ook geen drinkwater in de trein. Onze kinderen zijn geen dieren. Waar is de gerechtigheid?"