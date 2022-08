Methaansatellieten vinden vuilnisbelten met klimaatimpact van bijna 2 miljoen auto's

"Maar satellieten zijn hier bij uitstek geschikt voor. Met Tropomi speuren we super-emitters op die grote methaanwolken in de atmosfeer pompen. Dat is eeuwig zonde want met relatief weinig moeite los je het op. Je kunt bijvoorbeeld het GFT-afval scheiden en composteren zodat er veel minder methaan vrijkomt. En als je toch al het afval mixt, kun je alsnog het geproduceerde methaangas opvangen of affakkelen."

"Bovendien heeft methaan slechts een levensduur van ongeveer 10 jaar in de atmosfeer, dus als we nu iets aan de uitstoot doen, zien we al snel het resultaat in de vorm van minder opwarming van de aarde. Natuurlijk is alleen methaanbeperking niet voldoende, ook CO2 moeten we inperken, maar we kunnen er de klimaatverandering wel mee afremmen", zei Maasakkers.

In een reactie op de ontdekking beaamde het hoofd van het International Methane Emissions Observatory van de VN, Manfredi Caltagirone, dat het aanpakken van de methaanuitstoot "de snelste manier is om de ergste effecten van klimaatverandering op korte termijn te verminderen."

"Als we de methaanuitstoot in 2030 met 40 tot 45 procent zouden terugdringen, kunnen we de opwarming in 2040 met een derde graad Celsius verminderen. Dat is in klimaattermen gesproken enorm. Het is een kans die we absoluut niet kunnen laten liggen in ons streven om de ergste gevolgen van klimaatverandering te vermijden", zo zei hij aan de NOS.

De studie van het team van SRON, een onderzoeker van de Harvard University en enkele wetenschappers van GHGSat Inc uit Montréal is gepubliceerd in Science Advances. Bronnen: SRON en NOS.