Mysteries ontrafeld: Waar is het koppel dat ooit trouwde op Rock Torhout?

Lou Reed, U2, David Bowie, Alanis Morissette… het zijn maar enkele grote namen die ooit op het podium stonden in Torhout. De eerste editie van Rock Torhout vond plaats in 1977. In de jaren 80 was het samen met zusterfestival Rock Werchter een van de grootste festivals in Europa. Het verhaal eindigde in 1998. Organisator Noël Steen blikt nostalgisch terug: “70.000 mensen, op een wei in Torhout, dat is onvoorstelbaar.” En tussen die duizenden festivalgangers die doorheen de jaren het festival bezocht hebben, is heel wat moois ontstaan.