Mysteries ontrafeld: het College van Melle ligt vol erfgoed – van pantoffels van de paus tot mummies en het eerste potje voetbal 

Al is het vooral het totaalconcept dat de archeologieprofessor intrigeert. "De zaal met opgezette dieren is een didactisch museum, met de bedoeling om de leerlingen op te leiden in de zoölogie. Het is alsof je rondloopt in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Een visionair gegeven", stelt hij.

"De andere zaal heeft ook een hoge museumwaarde. En het is handig voor de geschiedenislessen op school. Maar het is iets dat eerder gegroeid is, aan de hand van schenkingen."