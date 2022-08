Na drie jaar opnieuw festivalvreugde in Kiewit, met zondag Hear Hear en vanaf donderdag Pukkelpop

Na drie jaar kan het festivalgeweld eindelijk weer losbarsten op de weide in Kiewit. En met Hear Hear aanstaande zondag lanceert de organisatie van Pukkelpop dit jaar een nieuw event, als aanloop naar Pukkelpop zelf van 18 tem 21 augustus. "We hebben er allemaal heel veel "goesting" in", vertelt communicatieverantwoordelijke Frederik Luyten. "En een festival op poten zetten, dat is iets wat je niet verleert, zelfs niet na die lange coronapauze. We werken dit jaar wel met heel veel nieuwe vrijwilligers en enkele andere leveranciers, dus dat maakt het net een beetje anders. Maar we zijn goed voorbereid."