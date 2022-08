Nieuw technofestival in Doel krijgt vergunning van gemeente, inwoners stappen naar rechtbank

"Er rest ons weinig dan naar de rechtbank te stappen", reageert Jan Creve van de actiegroep Doel 2020. "Het is jammer dat het zo moet gaan. Spijtig dat het gemeentebestuur niet luistert naar de inwoners. Doel is een kwetsbaar dorp, met heel wat historische elementen. Dat men al onze bezwaren negeert, is niet te snappen."

Organisator Gilles De Decker : "We gaan onze bezoekers voldoende sensibiliseren. Er zijn in Doel trouwens ook heel wat voorstanders van het festival. Dat vindt ook niet plaats in bewoond gebied. We blijven bewust weg van de huizen. Het festival vindt enkel plaats in onbewoonde straten."