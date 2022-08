Noord-Korea kondigt "klinkende overwinning" op coronavirus aan

In mei gaf Noord-Korea voor het eerst toe dat er een grote omicron-uitbraak was. In totaal zouden er 4,8 miljoen mensen op een totaal van 26 miljoen inwoners besmet zijn geraakt. Noord-Korea spreekt over "koortspatiënten" omdat het volgens waarnemers over te weinig faciliteiten beschikt om alle verdachte gevallen te testen. Officieel vielen er 74 doden, maar daar wordt door internationale experts weinig geloof aan gehecht.