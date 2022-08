Omstanders helpen bij arrestatie van gewelddadige overvallers na diefstal van luxehorloge in Brussel

"Toen het slachtoffer even naar zijn kamer wilde terugkeren, werd hij langs achteren vastgegrepen door een eerste verdachte”, meldt een woordvoerder van de Brusselse politie. "De dief probeerde het uurwerk van de pols te trekken, maar het slachtoffer verweerde zich kranig. Een tweede verdachte kwam zijn kompaan helpen en deelde een vuistslag uit in het aangezicht van het slachtoffer."

"De twee dieven slaagden uiteindelijk in hun opzet en zetten het op een lopen in tegenovergestelde richting. Het slachtoffer zette de achtervolging in en zag zich geholpen door een voorbijganger en een politiepatrouille om alvast één verdachte tegen te houden, die nog in het bezit was van het uurwerk. De tweede verdachte werd door een vriend van het slachtoffer en andere voorbijgangers in bedwang gehouden tot de inspecteurs ook hem konden arresteren."