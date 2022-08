Kan basisbereikbaarheid de Vlaamse mobiliteitsknoop ontwarren? "Al tien jaar lang misgroei aan de gang"

“Je kan niet iemand zijn handen op zijn rug binden en vragen dat hij 100 meter vlinderslag zwemt", parafraseert mobiliteitsexpert Kris Peeters (Hogeschool PXL). "Er is jarenlang niet geïnvesteerd in materieel of in vernieuwing van personeel."

"Er is een manifest probleem van financiering", zegt Dirk Lauwers. "Er is een probleem met leidinggevende mensen na de brain drain van de voorbije jaren, veel bussen en trams zijn verouderd, hier en daar zijn de tramsporen onberijdbaar en er is een personeelstekort."

Een weinig fraai beeld, dus. Niet van die aard om meer mensen naar het openbaar vervoer te lokken, wat nochtans wenselijk is in tijden van ellenlange files en daarbij horende luchtvervuiling. "Al vóór corona heeft De Lijn in Antwerpen een derde van haar klanten verloren", schetst Dirk Lauwers.