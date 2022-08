Regenval en overstromingen in Death Valley in VS kans van één op de duizend, zeggen weerkundigen

In de doorgaans uiterst dorre vallei, volgens de eigen site "the hottest and driest", viel vrijdag in drie uur tijd ongeveer 1,46 inch (3,71 centimeter) regen, goed voor ongeveer 75 procent van de jaarlijkse regenval en net geen verbetering van het dagrecord van 1,47 inch (3,73 centimer) in 1988. Dat meldt de National Park Service van Death Valley in een online statement.

De zware regenval veroorzaakte plotselinge overstromingen, die heel wat puin met zich meesleurden. Infrastructuur, zoals wegen, raakte zwaar beschadigd en ook een zestigtal wagens werden meegesleept door het water. Daardoor zaten ongeveer 1.000 toeristen voor enige tijd vast.



Door de schade zag het park zich genoodzaakt om tijdelijk alle parkwegen af te sluiten. Ondertussen is het waterpeil gezakt en zijn de hulpdiensten massaal bezig met puin te ruimen. Sommige wegen zijn opgeknapt en opnieuw geopend voor het verkeer.