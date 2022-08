Daar zijn de Perseïden weer: 5 vragen bij de jaarlijkse regen aan "vallende sterren"

Een meteorenzwerm bestaat uit meteoroïden, kleine lichamen van een zandkorrel tot een meter groot die door de ruimte zweven. Kleinere deeltjes die minder dan een gram wegen, heten micrometeoroïden. Lichamen die groot genoeg zijn om van op aarde met een telescoop te zien zonder dat ze in de dampkring terechtkomen, heten planetoïden of asteroïden.

Een meteoor of vallende ster is een helder lichtspoor aan de hemel veroorzaakt door een meteoroïde die in de dampkring terechtkomt. Een grote meteoor die zo helder is al de volle maan heet ook wel een bolide, zeker als die in de atmosfeer ontploft.

Een meteoriet is een (meestal grote) meteoroïde die in de dampkring niet helemaal is uiteengevallen en opgebrand en dus op aarde is terechtgekomen.