In héél Vlaanderen is er personeelstekort in woonzorgcentra, grootste problemen in Limburg en West-Vlaanderen

"Na de coronapandemie hebben we de leegloop gezien in zowel de woonzorgcentra als de ziekenhuizen. Mensen klapten in de handen voor de zorgsector, maar na het applaus zijn toch veel mensen verdwenen. Onze mensen zaten op hun tandvlees en kozen er dan maar voor om iets anders te doen. Ofwel omdat ze ziek waren, of omdat ze het helemaal hadden gehad. En dan is er nu een personeelsgebrek natuurlijk. Zowel in de ziekenhuizen als in de WZC's."

"Wij zien nu dat sommige woonzorgcentra denken over een tijdelijke opnamestop. Ze willen natuurlijk zoveel mogelijk die zorg bieden, maar op dit moment lukt het niet om alle vragen te beantwoorden die er zijn. Als we kwalitatieve verzorging willen, zijn we verplicht om te selecteren", zegt Theunis. "Dan moeten we soms harde keuzes maken."