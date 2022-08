Schoten redt (gedumpte) vissen uit uitdrogende vijver  

In Schoten is een reddingsactie gestart voor de vissen in de vijver Koningshof. Door de droogte staat het waterpeil zo laag dat de vissen geen zuurstof meer hebben. Bovendien horen de vissen niet thuis in de vijver. Karpers, kois, maar ook roodwangschilpadden werden er in de loop van de jaren gedumpt door mensen die er geen plaats meer voor hadden.