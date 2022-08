Het tijdperk van spotgoedkope vluchten is voorgoed voorbij, zegt Ryanair-topman

Wat verder in het interview uitte O'Leary ook zijn ongenoegen over de impact van de Brexit op het luchtverkeer. In het Verenigd Koninkrijk is er al de volledige zomer heel wat chaos: er staan lange wachtrijen, er is heel wat verloren bagage en veel vluchten zijn afgelast. De luchthavens kampen er met een groot personeelstekort. Maar ook voor andere (Europese) luchthavens in O'Leary niet mals. Volgens hem zijn ze onvoldoende voorbereid op de grote drukte van deze zomer.