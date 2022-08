Satellietbeelden tonen getroffen Russische militaire basis op de Krim: zwartgeblakerde vliegtuigen

De schade is aanzienlijk te noemen. De hoofdwegen op de luchtmachtbasis zijn gevrijwaard, maar minstens acht vliegtuigen lijken zwartgeblakerd of getroffen. Het zijn vliegtuigen die buiten stonden en niet specifiek in hangaars.



Belgisch oud-kolonel Roger Housen, die de oorlog in Oekraïne op de voet volgt, vermoedt dat speciale eenheden van Oekraïne ter plekke hebben toegeslagen. Hij laat de piste van een langeafstandsraket (het front ligt op 200 km van de Krim, red.) links liggen, omdat Oekraïne daar niet zou over beschikken. Tenzij natuurlijk Oekraïne in het geheim van een bepaald land langeafstandsraketten heeft gekregen.