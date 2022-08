Selah Sue openhartig in Facebookpost: "Antidepressiva opnieuw opbouwen is enige optie, het redt mijn leven"

Selah Sue werd op haar 17e ontdekt door singer-songwriter - en stadsgenoot in Leuven - Milow. Al van in die periode kampt ze met depressie en mentale problemen. Als artieste is ze daar altijd bijzonder eerlijk en open over geweest, zowel in haar muziek als in interviews.

De zangeres is ook al jaren meter van Te Gek?!, de organisatie die het taboe rond geestelijke gezondheidszorg wil doorbreken. En die filosofie wil ze zelf zo veel mogelijk uitdragen. Daarom laat Selah Sue in een uitgebreide Facebookpost - zowel in het Nederlands als in het Engels - weten dat ze na een tijd zonder antidepressiva de medicatie opnieuw aan het opbouwen is.