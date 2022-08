Antwerp Pride gestart met openingsfeest in OLT Rivierenhof: "Samenkomen blijft belangrijk"

Gisterenavond is het jaarlijkse evenement Antwerp Pride van start gegaan in het Openluchttheater Rivierenhof in Antwerpen. Een openingsfeest met optredens van onder andere Liliane Saint-Pierre is de perfecte start voor de feestweek van de LGBTQIA+-gemeenschap. “Het is de perfecte introductie van wat je kan verwachten dit weekend”, zegt deelnemer Alexander. “Zelf ben ik homoseksueel en ik vind het leuk dat dit engagement blijft bestaan.”