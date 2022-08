Strijd om de streamer: Disney steekt Netflix voorbij met aantal abonnees

In de strijd om de streamende kijker trekt Walt Disney Co op dit moment aan het langste eind. Zo blijkt uit de cijfers van het afgelopen kwartaal. Kondigde voormalig marktleider Netflix vorige maand nog aan dat het de voorgaande drie maanden nog bijna 1 miljoen betalende klanten had verloren, dan zag Disney net een aanwas van abonnees bij zijn verschillende streamingdiensten, waardoor het groter wordt dan zijn grootste concurrent.

In totaal betalen er nu ruim 221 miljoen abonnees geld om naar video’s te kijken. Het gaat hier om de optelsom van de betalende klanten van Disney+, Hulu en sportstreamer ESPN+. Disney+ heeft nu 152 miljoen abonnees, Hulu 46,2 miljoen en ESPN+ 22,8 miljoen. Van dat drietal is in België alleen Disney+ beschikbaar.