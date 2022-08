Ter Dolen in Houthalen-Helchteren is broedplaats voor grijze grootoorvleermuis: grootste populatie in Limburg

Onder meer Natuurpunt en het Regionaal Landschap Lage Kempen hebben onderzoek gedaan naar de populatie vleermuizen op het domein van Ter Dolen in Houthalen-Helchteren. Dat leverde opvallende resultaten op. "We hebben 10 soorten vleermuizen gevonden en dat is naar Vlaamse normen heel veel", zegt Wout Willems van Natuurpunt. "We hebben ook een grote kolonie van grijze grootoren gevonden op de zolder van het kasteel. De grijze grootoorvleermuis is een heel zeldzame soort, dus de vondst is bijzonder, en tegelijkertijd gaat het ook om de grootste populatie van Limburg."