UZ Gent : "Ambulancedrone voor dringende interventies is niet voor onmiddellijk"

Het UZ in Gent wil daarom binnenkort wel drones gebruiken om bijvoorbeeld bloed of laboratoriumstalen te vervoeren. "In Antwerpen gebeurt dat al, en ook wij zijn aan het bekijken om dat te doen", zegt professor Van de Voorde. "Het zou handig zijn om bijvoorbeeld snel bloed te vervoeren van het ene ziekenhuis naar het andere. Dan hoeft niet elk ziekenhuis nog alle bloedsoorten in voorraad te hebben. Dus ik denk dat we binnenkort met een proefproject zullen starten. "