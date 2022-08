Vanaf vandaag code rood door droogte en hitte:" Ga niet wandelen in de bossen van onze provinciale domeinen"

"Het is zeker niet verboden, maar een veiligheidsmaatregel", zegt Peter Cornelis van de provincie Oost-Vlaanderen. "Zo willen we vermijden dat de bossen in onze domeinen worden overrompeld, en het risico beperken dat iemand per ongeluk een brandje zou stichten. Als er dan toch een brandje ontstaat willen we vermijden dat er te veel mensen in het bos zijn. Iedereen blijft natuurlijk welkom in de andere delen van onze domeinen".