Budget gevonden, nesten van Aziatische hoornaar kunnen weer vernietigd worden: "Het wordt een inhaalbeweging"

Een tweede probleem is de volksgezondheid. Bij meerdere steken van de Aziatische hoornaar is soms hospitalisatie nodig was. "We moeten geen angstpsychose onder de mensen veroorzaken, maar als we het statistisch bekijken en de ervaring in het buitenland overwegen, dan is te verwachten dat het eerste dodelijke slachtoffer er deze zomer nog aankomt", verklaarde De Backer vorige zaterdag nog.

Niet enkel mensen die allergisch reageren op een wespensteek, kunnen zo getroffen worden. "Het probleem zit hem bij de nesten. Op het ogenblik dat je een nest benadert - en dat hoeft daarom niet altijd bewust te zijn - vallen Aziatische hoornaars massaal aan. Wie zo'n grote hoeveelheid aanvallen te verwerken krijgt, kan daaraan overlijden." De Backer vraagt met aandrang om uit de buurt van een nest te blijven en zeker niet zelf proberen te verdelgen.