Vier stokstaartjes geboren in ZOO Antwerpen: "Het was een verrassing voor ons"

De vier jongen stellen het goed. "Het publiek kan ze al zien zonnen. Af en toe staan ze al rechtop op de uitkijk voor potentiële gevaren, net zoals volwassenen dat doen, al is het nog wel wat wiebelig", lacht Melanie. "In hetzelfde verblijf zijn ook schildpadden te zien, die het goed kunnen vinden met de nieuwe bewoners."

"Het is lang geleden dat er nog stokstaartjes geboren zijn, en zeker zo'n grote groep", vertelt Melanie nog. Het geslacht is nog niet geweten en dus is het nog even op de namen, al is de eerste letter al wel geweten: een x. "Maar we kunnen alle hulp gebruiken daarvoor. Binnenkort zetten we een poll op onze Facebookpagina en dan kan iedereen stemmen."