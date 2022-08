Nu broedseizoen meeuwen voorbij is verwacht het vogelopvangcentrum Oostende nieuwe piek in vogelgriep

In de eerste piek greep het vogelgriepvirus om zich heen in de meeuwen- en sternenpopulatie. “Maar de meeuwen die toen het virus kregen, waren jonge vogels die nog niet gingen broeden”, weet Claude Velter, directeur van het Vogelopvangcentrum in Oostende. Meeuwen slapen normaal in grote groepen, maar broedende paartjes zonderen zich af.