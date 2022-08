Vrijdagmarkt Sint-Pieters-Leeuw terug naar oude locatie

Vanaf vrijdag 12 augustus verhuist de vrijdagmarkt van Sint-Pieters-Leeuw opnieuw naar de vroegere locatie langs de Rink. Dat is de straat rond de kerk in het centrum van de gemeente. De marktkramers vonden de Pastorijstraat, waar de markt de voorbije vijf maanden stond, geen goede locatie. "Hier stonden de kramen te veel in de zon bij dit warme weer", zegt schepen van Markten, Marleen Kegel. "Rond de kerk was er meer schaduw en sommige kramen kregen ook minder passage in de Pastorijstraat. We hebben dan een kleine enquête gedaan onder de marktkramers en 80 procent was voorstander van terug te keren naar de oude locatie. Zij gaven aan dat het onder de kerktoren gezelliger was en de zichtbaarheid voor bezoekers groter was. Vandaar dat wij die voorkeur aan hen gelaten hebben", besluit schepen Marleen Kegel.

De markt in Sint-Pieters-Leeuw vindt elke vrijdag plaats van 15 tot 19 uur.