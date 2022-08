Vrouw uit Gavere dient klacht in tegen bedrijf uit Gent dat malafide tandbehandelingen in Turkije aanbiedt

Een vrouw uit Gavere dient een klacht in tegen een bedrijf in Gent dat goedkopere tandbehandelingen aanbiedt in Turkije. De vrouw reisde een jaar geleden naar Turkije omdat de behandeling in België te duur is. Haar gebit ziet er wel mooi uit, maar de vrouw lijdt voortdurend pijn. "Haar tanden zijn kapot gemaakt", zegt haar advocaat David Vrijmoed. De vrouw hoopt het verloren geld te recupereren voor een behandeling in eigen land, en hoopt dat het bedrijf opgedoekt wordt.