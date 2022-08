Werken A12 in Wilrijk richting Antwerpen duren dag langer: asfalt koelt niet af door hitte

De volgende fase van de werken op de A12 en de Boomsesteenweg ter hoogte van het kruispunt aan de Atomiumlaan in Wilrijk zullen door de hitte een dag langer duren. Normaal wordt er van morgenavond tot woensdagmorgen gewerkt in de richting van Antwerpen.

Maar de verkeershinder zal dus een dag langer duren, tot donderdagmorgen, ten laatste om vijf uur. "Bij zo'n warm weer heeft pas gelegd asfalt meer tijd nodig om af te koelen, één nacht volstaat dan niet", vertelt Stefanie Nagels van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarom hebben we in overleg met de aannemer beslist om de werken met een dag te verlengen."

Wie van Brussel naar Antwerpen moet, rijdt dan ook beter via de E19. Al sinds 5 augustus zijn er op de A12 in Wilrijk in verschillende fases onderhoudwerken bezig. De laatste fase van de werken start volgende week zaterdag in de avond.