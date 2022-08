Wolf springt over omheining en staat oog in oog met schapenhouder in Oudsbergen

Om bij de schapen te komen probeerde de wolf onder de draad te kruipen. "Dat lukte niet, omdat de omheining goed ingegraven is in de grond", gaat Camps verder. "Uiteindelijk sprong de wolf over de 1 meter en 20 centimeter hoge draad."

Volgens Diemer Vercayie van het Wolf Fencing Team springen wolven niet graag over omheiningen, maar gebeurt het wel. "Ze zullen dat eerder doen als ze niet onder de draad door in de wei kunnen komen”, vertelt Vercayie. “Maar we raden wel aan om elektriciteit op de omheining te zetten en wolfproof te maken. Als een wolf over een omheining wil geraken, zal die eerst de poten op de rand leggen. Met stroom erop, zal die twee keer nadenken.”