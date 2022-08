Zwitserse gletsjers geven geheimen prijs door hitte: al twee lichamen en 50 jaar oud vliegtuigwrak ontdekt

In de eerste week van augustus dook "uit het niets" ook een vliegtuigwrak op in het Zwitserse berglandschap. Een berggids vond een vliegtuig dat in juni 1968 neerstortte boven de Aletsch-gletsjer. Aan boord zaten indertijd drie personen. Hun lichamen werden snel gevonden, maar het toestel nooit.



Volgens glaciologen is 2022 op weg om het meest rampzalige jaar te worden. Afgelopen winter was er relatief weinig sneeuwval in de Zwitserse Alpen en deze zomer kende de bergketen al twee hittegolven. In Zermatt, op 1.600 meter hoogte, werd in juli nog een recordtemperatuur van 30 graden Celsius gemeten.