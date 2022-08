125 jaar geleden vertrok de Belgica in Antwerpen naar Antarctica: wat maakte deze expeditie bijzonder?

Aan het einde van de 19e eeuw restte er nog één grote blinde vlek op de wereldkaart en dat was Antarctica, het continent rond de zuidpool. Het is opvallend dat een jonge Belgische marineofficier, Adrien de Gerlache, erin slaagde om als eerste een wetenschappelijke expeditie naar Antarctica te organiseren. Hij was de Britten, Amerikanen en Scandinaviërs, die veel meer ervaring hadden met poolreizen, te snel af.

"België was absoluut geen land van zeevaarders en had geen traditie van poolreizen", zegt Jozef Verlinden, die onlangs een biografie uitbracht over Adrien de Gerlache. "Eerst wou De Gerlache meegaan met een Zweedse expeditie naar het zuidpoolgebied, maar toen die niet doorging, groeide bij hem het idee om er zelf een te organiseren. Hij wou België op die manier meer bekendheid geven."