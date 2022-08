5 miljoen voor modernisering Gentse Watersportbaan: deze plannen moeten roeimedailles opleveren

Er is voor het laatst gebaggerd in 1977. Dat betekent dat er tonnen slib op de bodem liggen en dat bemoeilijkt goed roeien. Om naar behoren te kunnen trainen, moet er minstens 2 meter water onder de boot zijn. Nu is dat op sommige plaatsen maar 60 centimeter. Van oktober 2022 tot maart 2023 zal er daarom gebaggerd worden. Er zal evenveel slib als 14 volle olympische zwembaden uit de Watersportbaan gehaald worden.