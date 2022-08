Aalter besproeit verkeersdrempels tegen hitte om barsten te voorkomen

De groendienst van de gemeente Aalter heeft er een opvallende taak bij. Ze moeten niet alleen de bloemen en planten water geven, maar nu ook 4 verkeersdrempels besproeien. Zo wil de gemeente de drempels afkoelen en voorkomen dat ze gaan barsten. Schepen Patrick Hoste (CD&V/N-VA) : "Het is de eerste keer dat we dat doen. We hopen dat het helpt. Vroeger hebben we al eens problemen gehad met die verkeersdrempels, en we willen vermijden dat ze kapot springen door de hitte. Zeker in straten met betonvakken bestaat dat risico. Omdat die uitzetten door de hitte, en dus voor veel spanning zorgen op de verkeersdrempels."