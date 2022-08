Actrice Anne Heche heeft zware hersenschade opgelopen en zal niet meer wakker worden, laat familie weten

De 53-jarige Heche reed vorige week vrijdag met haar auto in op een woning in Los Angeles. Haar auto vatte meteen vuur. Tientallen brandweerlui kwamen er aan te pas en het duurde ruim een uur om de actrice te bevrijden. Kort nadat ze gered werd, verloor ze het bewustzijn en belandde ze met ernstige brandwonden in een coma. Uit de eerste bloedresultaten blijkt dat Heche onder invloed was van cocaïne.



Eerst was Heche nog stabiel, maar na het weekend veranderde haar toestand snel naar uiterst kritiek. De familie laat nu weten dat de kans bitter klein is dat Heche nog bij bewustzijn zal komen en het ongeval zal overleven. "Het is altijd haar keuze geweest om organen te doneren. Er wordt nu bekeken of dat mogelijk is", klinkt het.