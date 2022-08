Al 75 buitenbranden deze maand in Limburg door droogte, brandweer vraagt extra voorzichtig te zijn

Vooral de laatste dagen is het aantal buitenbranden flink toegenomen, vandaag alleen al is de brandweer 11 keer moeten uitrukken. Vaak gaat het om kleinere brandjes van enkele vierkante meters in een bos, tuin of weide, maar soms zijn de branden enkele are groot. “Af en toe gooit er iemand iets weg zoals een brandende peuk uit de wagen of brandt een haag af door een onkruidbrander”, vertelt Bart Kuyken van brandweer Noord-Limburg. “Ook moeten mensen opletten dat ze 48 uur wachten vooraleer ze de opgebrande houtskool weggooien, want die kan nog lang nasmeulen.”