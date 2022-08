Minister Crevits schakelt infolijn 1700 in voor apenpokken en roept op om open te communiceren met contactopsporing

Volgens Crevits is er momenteel heel wat ongerustheid over het apenpokkenvirus. Daarom kunnen mensen vanaf nu elke weekdag tussen 9 en 19 uur terecht op de infolijn 1700 voor algemene informatie over de epidemie of vragen over preventieve maatregelen, testen en vaccinatie. Dit weekend, tijdens de Antwerp Pride, is er uitzonderlijk ook permanentie, via de contactopsporing.