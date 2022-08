Arbeidsinspectie betrapt 11 illegale Brazilianen tijdens opbouw festival The Qontinent in Wachtebeke

Het gaat om mannen tussen 22 en 45 jaar oud met de Braziliaanse nationaliteit. Ze sliepen ook in tenten op de camping van het festival. Alle 11 zijn ze bestuurlijk aangehouden. De werknemers werkten voor een Portugese onderaanneming die op zijn beurt werkte voor een Belgische onderaannemer. "Dit is een vaak gebruikte modus operandi", zegt Van Poucke. " Ze laten arbeiders werken via een bedrijf dat geregistreerd is binnen de EU, of in een land waarmee een overeenkomst werd afgesloten. Ze beweren dan dat deze arbeiders in dat land een verblijfskaart hebben, en hopen dat ze bij een controle niet als illegaal tewerkgestelden of als slachtoffers van mensenhandel door de mand vallen."