Arboretum in Kalmthout trekt meer bezoekers tijdens hittegolf: "12 tot 15 graden koeler dan in steden"

Mensen die verkoeling nodig hebben, vinden ook hun weg naar het Arboretum. “We krijgen deze zomer 250 bezoekers per dag, terwijl dat normaal maar tientallen zijn. Ze beseffen dus dat het een pak frisser is onder de bomen.” Donderdagavond was het Arboretum uitzonderlijk tot 22 uur ’s avonds open. “Sinds 2018 doen we dat soms tijdens een hittegolf. Zo hebben we gisteren in totaal 300 mensen ontvangen.” Als er nog hittegolven komen, deze zomer zal de botanische tuin ook langer openblijven.