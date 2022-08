"De duivelsverzen"-auteur Salman Rushdie neergestoken vlak voor lezing in New York

De Brits-Indiase schrijver, bekend van het boek "De duivelsverzen", zou een lezing geven tijdens een congres in het Chautauqua Institution, zo'n 470 kilometer ten westen van New York City. Tijdens zijn introductie zou een man op zijn gestormd en Rushdie hebben aangevallen. Volgens de politie van Chautauqua is Rushdie neergestoken. Op de eerste foto's en video's is te zien hoe Rushdie eerste hulp op het podium krijgt. Vlak na de aanval is het auditorium ontruimd. Over de huidige toestand van Rushdie is nog niets bekend. Over de dader weten we nog niets, behalve dat hij meteen is opgepakt. We hebben te maken met een noodsituatie. Ik kan op dit moment geen verdere details geven," zegt een woordvoerder van het congres.