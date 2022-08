Gigantische ballon "Baby You" stijgt vandaag dan toch op, vanuit Spoor Oost in Antwerpen

"Baby You", een gigantische luchtballon in de vorm van een baby zal dan toch boven Antwerpen vliegen. Normaal moest dat gisterenavond al gebeuren op de Craeybeckxtunnel, maar toen lastte de organisatie het evenement nog af wegens brandgevaar.

Vandaag is er dus een oplossing gevonden. De ballon is 34 meter hoog en is een een project van kunstenaar Bart Van Peel. Vanavond en morgenavond zal de ballon vanuit Spoor Oost opstijgen, waar er geen brandgevaar is.

Wie wil, kan om 20 uur "Baby You" komen bewonderen. De organisatie laat wel weten dat het publiek best een eigen drinkbus met water meeneemt, omdat de hittegolf nog niet voorbij is.