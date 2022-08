Bart uit Marke wandelt toch Dodentocht van 100 km: "Ik doe er zelf 35 bij"

“Ik vind de wijziging van het parcours betutteling", maakt Bart duidelijk. "Het is jammer, want ik heb gelezen dat er in 2003 ook zo’n hittegolf was en toen bleef de tocht hetzelfde. Voor mij past dit in de tijdgeest van alles in vraag te stellen. Een dodentocht is 100 km en geen 65. Mensen trainen daar weken voor en doen net mee omdat het 100 km is."

Die extra 35 kilometer zal Bart vooraf wandelen, want hij wil de totale afstand in 24 uur afgelegd hebben, zoals normaal op de Dodentocht. "Ik start vandaag om 13 uur, net op het warmste moment van de dag. Dat schrikt mij niet af, want ik heb getraind op reis in Thailand. Wandeltraining is eigenlijk niet echt aangenaam. Ik heb zondag nog 75 km op mijn eentje gewandeld. Prettig kan je dat niet noemen. De Dodentocht zelf is gelukkig wel motiverend, je kan nu en dan een praatje slaan met andere deelnemers en op het einde, wanneer je echt niet meer kan, staat er een massa volk aan de kant om je aan te moedigen."