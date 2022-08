Bloemenweide Turnhout volledig weggemaaid: "Dit is een slag in het gezicht" 

De bloemenweide die er kwam als herdenkingsplek van de dodelijke gasontploffing in Turnhout, is een lege dorre vlakte geworden. De bloemen zijn allemaal weggemaaid. Op 31 december vorig jaar vond een zware gasontploffing plaats in de Boerenkrijglaan in Turnhout. Daarbij kwamen vier mensen om en vielen twee gewonden. Als aandenken zaaiden buurtbewoners begin juni op de plek van het drama bloemen in om er een serene weide van te maken. De bloemen kwamen echter nooit tot bloem en werden overwoekerd door onkruid en gras. Dat zorgde voor verontwaardiging en teleurstelling in de buurt. Sociale Huisvestigingsmaatschappij De Ark vroeg een externe firma om het onkruid onder controle te houden, maar er is dus iets misgelopen.