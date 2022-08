Bommen en granaten in Antwerpen: houdt het drugsgeweld dan nooit op?

Ze sloegen een noodkreet en voor wie dat nog niet duidelijk genoeg was, toonden ze ook foto’s waarop te zien is tot wat die georganiseerde misdaad in staat is. De volksvertegenwoordigers kregen, om maar een voorbeeld te geven, een afgehakt hoofd gepresenteerd. The medium is the message, weten ze daar inmiddels ook.

Iedereen had de boodschap wel begrepen: als we de strijd tegen de georganiseerde misdaad willen winnen, moeten er meer middelen en mensen vrijgemaakt worden hiervoor, zo klonk het haast unisono. Le poids des mots, le choc des photos, had minstens kortstondig effect.