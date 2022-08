Broers aangehouden voor poging oudermoord in Houthulst

Binnen het gezin waren er al langer spanningen. Een van de zonen had al twee jaar geen contact meer met zijn ouders. De andere zou drie weken geleden het huis zijn uitgezet. Eergisteren trokken ze samen naar het huis van hun ouders in Houthulst. Een van de zonen had een groot mes mee. Het was uiteindelijk de oudste zoon die zijn vader met het mes stak.

Het slachtoffer kreeg messteken in de borst, buik en bil en verloor veel bloed. Hij is intussen terug bij bewustzijn en herstelt in het ziekenhuis.