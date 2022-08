CHECK - Neen, deze beelden tonen niet aan dat bosbranden door helikopters worden aangestoken 

Op die manier kunnen bosbranden dus via gecontroleerd afgebrande buffers ingedijkt worden (zoals in de eerste video). Vuur verspreidt zich namelijk niet snel over zo'n afgebrande buffer. Of kan, zoals in Hualapai Park het geval was, een ecosysteem worden beschermd. Volgens het Bureau of Land Management moest er daar bijvoorbeeld een deel vegetatie verdwijnen om de habitat van het muildierhert te verbeteren. Op afgebrande stukken land groeien in de jaren nadien vaak grassen die herbivoren aantrekken. Gecontroleerde branden worden ook gebruikt om natuurlijke bosbranden na te bootsen zonder al te veel schade.

Vooral in het zuidwesten van de VS wordt helitorching vaak ingezet tijdens het brandseizoen. Omdat het voor brandweerlieden of houthakkers te gevaarlijk is om respectievelijk van dichtbij te blussen of stroken bos om te hakken, zorgen helikopters met helitorching voor buffers. In het noorden van Californië werd de tactiek acht jaar geleden bijvoorbeeld gebruikt om een grote bosbrand in te dijken.

Bij ons in België wordt de techniek niet toegepast, zo zegt Ronny Van Riel , brandweerkapitein van de zone Rand waaronder ook de Kalmthoutse Heide valt. Daar ging in 2011 nog zo'n 600 hectaren natuur in vlammen op. Volgens Van Riel hebben Belgische brandweerlui niet de opleiding of het materiaal om aan helitorching te doen. "Het is bovendien een gevaarlijke praktijk als je niet getraind bent en geen controle hebt over het stuk dat je wil afbranden", zegt hij. "Zeker in het droge zomerseizoen is het risico te groot." In de wintermaanden worden wel stukken heide gecontroleerd weggebrand, maar dat gebeurt niet met een helikopter.