CHECK - Neen, Oekraïne heeft geen miljoenen hectare landbouwgrond "verkocht aan de Amerikanen"

Na enkele maanden voegde de Australian National Review overigens zelf een correctie toe aan het artikel: "De opgegeven 17 miljoen hectare was een fout en het gaat om 1,7 miljoen hectare. Bemerk dat de vermeende bedrijven geen eigenaar zijn van het land in eigen naam, maar via investeringsfondsen." Maar ook die geüpdatete versie klopt niet.

In de eerste plaats verbiedt de Oekraïense wet dat buitenlandse personen of bedrijven grond verwerven in het land. De echte grootste landeigenaars in Oekraïne hebben namen als Kernel Holding, UkrLandFarming en MHP. Ze bezitten elk enkele honderdduizenden hectares.

In de tweede plaats lijken de namen van de drie multinationals die zogezegd de landbouwgrond zouden hebben opgekocht - Monsanto, Cargill en Dupont - vooral gekozen om tegenstanders van GMO's (genetisch gemodificeerde organismen) te verleiden om het bericht te delen. Eigenlijk bestaat Monsanto zelfs niet meer als bedrijf, nadat het in 2018 definitief werd overgenomen door biotechnologiereus Bayer.



De aanleiding voor het broodje-aapverhaal is vermoedelijk een recente wijziging van de Oekraïense wet rond de eigendom van landbouwgrond. Na de val van de Sovjetunie was tijdens de jaren 1990 heel wat voordien genationaliseerde Oekraïense landbouwgrond in het bezit gekomen van ultrarijke oligarchen. Om die trend tegen te gaan, voerde Oekraïne in 2001 een moratorium in op de verkoop van landbouwgrond. Eigenaars konden hun gronden enkel nog verhuren of leasen.

Vorig jaar maakte een nieuwe - en overigens erg onpopulaire - Oekraïense wet een einde aan die situatie. Sinds jul 2021 kunnen burgers elk tot 100 hectare grond verwerven; in 2024 wordt de markt ook geopend voor bedrijven. Maar nog steeds telkens geldt dat enkel voor Oekraïense burgers en Oekraïense bedrijven.