Ella Leyers mag geen twee maar vier keer per week op zoek naar "De ideale wereld"

"De ideale wereld" ging in 2013 van start op Vier, met Otto-Jan Ham als presentator. Sinds begin 2016 loopt het programma op Canvas. Bij die overname werd het aantal uitzendingen per week meteen afgebouwd van vier naar drie. In de loop van 2017 sneuvelde ook de uitzending op woensdag, en was "De ideale wereld" enkel nog te zien op dinsdag en donderdag. Maar daar komt dit najaar verandering in.