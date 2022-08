Dode en zieke watervogels in natuurgebied De Luysen in Bree door blauwalgen

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft de zieke dieren opgehaald. "Gisterenavond en de hele voormiddag verzamelden we dode en zieke watervogels in het prachtige natuurgebied Mariahof - De Luysen in Bree als gevolg van een blauwalg besmetting", klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. "In totaal werden 5 dode en 4 zieke lepelaars gevonden, en 10 dode en 10 zieke wilde eenden. De zieke dieren worden momenteel intensief behandeld in het Natuurhulpcentrum."