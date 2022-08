Dragqueen Star brengt nummer uit tegen homohaat

'Let It Flow', zo heet het nummer dat de Antwerpse dragqueen Star uitbracht. Het nummer gaat over homohaat en is geschreven door de tante van Star. "Er zijn al vaker incidenten geweest met geweld tegen holebi's. Zo werd in maart 2021 bijvoorbeeld een homoseksuele man vermoord in Beveren, dat was voor haar de druppel."

Ze schreef het speciaal voor Hopstaken, die het in het weekend dan als Star kan brengen. "Het is voor mij de eerste keer dat ik zelf een nummer heb gezongen, dus dat was wel spannend, maar vooral heel leuk om te doen", vertelt Hopstaken.